ضخ 226 طن أرز بالمعارض وضبط 302 مخالفة بالأسواق فى دمياط

دمياط ـ معتز الشربينى

واصلت مديرية التموين بدمياط جهودها في ضخ كميات من الأرز المدعم يوميا بجميع معارض أهلا رمضان المنتشره بجميع مدن المحافظة، لتوفير الأرز بأسعار مناسبة ومنع الجشع والاستغلال، حيث تم ضخ كمية 226 طنا خلال أسبوع توزع بسعر 15 جنيها للكيلو.

كما تم ضبط عدد 302 مخالفة تموينية فى مجال الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، منها 33 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات وعدد 149 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور وإخفاء مخازن تابعه للمحل، وعدم الإعلان عنها بالإضافة إلى عدد 7 أوكازيونات وهمية غير معتمدة وبدون الاحتفاظ بالفواتير الدالة على الأسعار.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتوفير الأرز للمواطنين وبأقل الاسعار، ومواجهة الجشع والاستغلال في الأسواق.