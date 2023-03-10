اليوم السابع
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ضبط 1176 عبوة زيت مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الجمعة، 10 مارس 2023 11:52 م
ضبط 1176 عبوة زيت مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة زيت - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشددة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية بناحية مركز دمنهور، أسفرت عن ضبط 1176 زجاجة زيت تمويني مدعم قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق  لإعادة بيعهم في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية. 
 
 

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