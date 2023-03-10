حياة كريمة بأسوان.. مشروعات خدمية تغير الواقع بـقرية"القنان" و 28 تابع.. صور

أسوان - صلاح المسن

تشهد قرى مراكز محافظة أسوان، عددا كبيرا من المشروعات على هامش تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أحدثت نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات، فضلا عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا فى تلك القرى، من خلال مشاركتهم فى تتفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية، التى يتم اقامتها فى اطار المبادرة الرئاسية.

مشروعات تغير الواقع وتوفر فرص عمل وتعمل على توفير الخدمة وتحسين مستوى العيشة داخل القرى، وتعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجا لتغيير حياة الملايين فى ريف مصر للأفضل.

ففى قرى محافظة أسوان يجرى العمل على إنهاء مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس اخرى، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحى ومشروعات خدمية فى شتى المجالات.

وتتواصل معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام.

ومن القرى المدرجة بمحافظة أسوان، قرية القنان بمركز إدفو والتى تضم 28 تابع مابين نجع وعزبه بإجمالى 25 ألف نسمة، وتشمل المشروعات مشروعات خدمية ومشروعات فى قطاع الشباب والرياضة وغيرها، حيث تشمل المشروعات إنشاء المجمع الزراعى والمجمع الخدمى، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية يأتى ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان.

ويضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمد ، ولتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة، ومشروع مجمع الخدمات الزراعية يأتى ضمن 31 مجمع، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة.

ومن ضمن المشاريع، مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة بحاجر البصيلية لتقديم خدمات صحية مميزة، وتطويرمدرسة حاجر البصيلية الإبتدائية، وإنشاء مدرسة الأخصاص للتعليم الأساسى، والإحلال الجزئى لمدرسة القنان الإبتدائيه القديمة، وأيضاً تطوير مكاتب بريد القنان وهيكل بنسبة 100% لكل مشروع، بالإضافة إلى مشروع مركز شباب هيكل بنسبة 98%، وكذلك مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بالقريه وتوابعها بنسبة 95 %، ومن بين المشروعات العملاقة.

مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثيه بالقنان بطاقة إستيعابية 27 ألف م٣/يومى وذلك لإستيعاب تصرفات مدينة السباعية والبصيليه وقرية القنان وتوابعها، بجانب مشروع إنشاء محطة رافع الصرف الصحى بحاجر السباعية بنسبة 85%، وأيضاً إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالقنان كذلك يجرى العمل على تطوير مدرسة حاجر السباعية الإبتدائية بنسبة 80% لكل منهما، كما يتواصل العمل بكل جديةفى مختلف المشروعات، وبالتواصل مع مسئولى جهاز التعمير تم سحب الأعمال من الشركتين المنفذتين لمشروعى المجمع الزراعى ومركز شباب القنان وجارى الإسناد لشركات أخرى تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بعدم التهاون وإستبعاد وإستبدال المقاولين المقصريين أولاً بأول لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.



مشروعات حياة كريمة بأسوان



مركز طبى أحد مشروعات حياة كريمة



مشروعات حياة كريمة بأسوان



مشروعات حياة كريمة بأسوان



مشروعات حياة كريمة بأسوان



مشروعات حياة كريمة بأسوان



مشروعات حياة كريمة بأسوان (7)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (8)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (9)