حبس مسجل خطر لاتهامه بالإتجار بالحشيش المخدر وترويجه بين المتعاطين في عين شمس

كتب بهجت أبو ضيف

أمرت نيابة عين شمس، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الحشيش، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة أمام رجال المباحث، وذكر أنه كان يستعد لترويج المخدر المضبوط بحوزته، بين المتعاطين، كما اعترف بحيازة مبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف للإتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.