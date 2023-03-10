اليوم السابع
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تقديم معزوفات "الفصول الأربعة" لـ"فيفالدى" بدار أوبرا دمنهور غدًا

الجمعة، 10 مارس 2023 10:40 م
تقديم معزوفات "الفصول الأربعة" لـ"فيفالدى" بدار أوبرا دمنهور غدًا أوبرا دمنهور- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلاً فنيًا مميزًا، يحييه أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو أحمد فرج فى الثامنة مساء غدٍ السبت، على مسرح أوبرا دمنهور، وبمشاركة صوليست الفيولينة الفنان مدحت عبد السلام.
 
يتضمن برنامج الحفل معزوفات الفصول الاربعة التي قام بتأليفها الموسيقار العالمي أنطونيو فيفالدى، وهي عبارة عن 4 كونشرتات للفيولينة والصولو بمصاحبة الأوركسترا. 
 
وألف "فايفالدى" موسيقى الفصول الأربعة فى عام 1723 ونشرها فى عام 1725، وهي تتميز بانسياب وعذوبة  إيقاعاتها التى وظف فيها كل أحاسيسه، فتراوحت موسيقاها بين السرعة والبطء لتعبر عن ثلوج الشتاء وعواصفها وأزهار الربيع المتفتحة، وعودة الطيور بأغانيها البهيجة، وحرارة الشمس اللاذعة، ورائحة الصنوبر، واحتفال المزارعين بحصاد مواسمهم في الخريف.
 
الجدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس فى سبتمبر 2004 ، وشارك فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية المتخصصة التي لاقت نجاحًا بالغًا ونالت استحسان الجمهور ، و يضم الأوركسترا عددا من الآلات الإيقاعية الوترية الخشبية والنحاسية.

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