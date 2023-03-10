تعليم الوادى الجديد يحقق رابع الجمهورية فى مسابقة الطباعة اليدوية

أعلن سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد عن تحقيق إنجاز جديد لقطاع تعليم المحافظة، حيث حصلت الطالبة ندى ايمن عمر، من مدرسة باريس الثانوية المشتركة، على المركز الرابع بمسابقة الطباعة اليدوية التى جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التريية الفنية على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد

وهنأ مدير التعليم بالمحافظة الطالبة ندى وجميع القائمين على تحقيق هذا المركز، والذى جاء نتاج الجهد المبذول بالمسابقة والمنافسة القوية لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، معربا عن خالص أمنياته لقطاع تعليم المحافظة بمزيد من النجاح والتميز.