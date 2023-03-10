ترامب يصدر كتابا جديدا يتضمن 150 خطابا تلقاه من سياسيين ومشاهير

كتبت: نهال أبو السعود

سيصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كتاب جديد الشهر المقبل يضم 150 خطابا شخصيا أرسل إليه من المشاهير والسياسيين المرسلة إليه على مر السنين، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

تشمل "رسائل إلى ترامب" خطابات خاصة مع رؤساء سابقين بمن فيهم باراك أوباما وجورج دبليو بوش وريتشارد نيكسون ، إلى جانب مشاهير مثل أوبرا وينفري ومايكل جاكسون، بالإضافة الى رسائل من الأميرة الراحلة ديانا ، وكذلك زعماء أجانب ، بما في ذلك الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو وكيم جونج أون من كوريا الشمالية.

وقال ترامب للصحفيين في مكالمة هاتفية لمناقشة الكتاب امس: "تلقينا الكثير من الرسائل الرائعة من الكثير من الأشخاص العظماء وغيرهم ، لأكون صادقًا معك .. لكنهم أناس مشهورون جدا. وربما لم يكن هناك أبدًا مثل هذا التنوع من حيث الأشخاص الذين تأتي منهم الرسائل ".

اكتسبت رسائل ترامب أيضًا أهمية جديدة وسط التحقيق الفيدرالي المستمر في احتفاظه بالسجلات الرئاسية وكيف انتهى الأمر بالوثائق ذات العلامات السرية في منتجعه بفلوريدا، بدأ هذا التحقيق عندما لاحظ مسؤولو الأرشيف أنهم فقدوا الوثائق التي تحدث عنها ترامب علنًا ، بما في ذلك رسائل من كيم ، الذي كان ترامب يتراسل معه في كثير من الأحيان كرئيس.

قال ترامب ذات مرة: "لقد كتب لي رسائل جميلة وقعنا في الحب."

بالإضافة إلى رسائل من كيم ، يتضمن الكتاب رسالة من بولسونارو ، الرئيس اليميني السابق للبرازيل ، الذي رفض ، مثل ترامب ، قبول هزيمته الانتخابية.