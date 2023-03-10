وقال الجيش ، في بيان أوردته قناة "فرانس 24"، إن مسلحين مجهولين قتلوا 11 جنديا وأصابوا 4 آخرين خلال عملية لاستعادة الأراضي في شرق وشمال البلاد، مضيفا أن العمليات العسكرية لمواجهة الجماعات المسلحة مستمرة في أقاليم تابوا وبولجو وكولبيلوجو الشرقية وفي عدة مناطق في الشمال.

وأضاف أن هذه العمليات أسفرت بالفعل عن خسائر فادحة في صفوف العدو واستعادة السيطرة على بعض المناطق، ولا سيما بلدة بارتياجا في شرق البلاد، حيث قتل عدد لم يحدد بعد من المدنيين نهاية فبراير على أيدي مجموعات مسلحة.

