اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 مارس 2023 07:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انقطاع المياه عن 9 مناطق بحلوان و15 مايو من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت

الجمعة، 10 مارس 2023 07:00 ص
انقطاع المياه عن 9 مناطق بحلوان و15 مايو من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد 9 مناطق بحلوان و14 مايو انقطاع مياه الشرب وذلك اليوم لمدة 8 ساعات، تبدأ فى العاشرة مساء الجمعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن انقطاع المياه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد للوحات الكهربائية بمحطة مياه التبين والمغذية لمناطق (حلوان / 15 مايو)، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شرق حلوان – منطقة مساكن الضباط بحلوان – حلوان البلد – مثلث حلوان – منشية جمال عبد الناصر – عرب غنيم – المساكن الإقتصادية – منطقة امتداد مدينة 15 مايو – سجن مايو المركزى).

وأوضحت الشركة أن الانقطاع اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 10-3-2023 حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت الموافق 11-3-2023. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ونوهت بأنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.


مياه الشرب

انقطاع المياه

انقطاع مياه الشرب

حلوان

التبين

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

انقطاع المياه 8 ساعات السبت المقبل عن بعض قرى أجا فى الدقهلية

الخميس، 09 مارس 2023 01:47 م

انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر لمدة 12 ساعة

الإثنين، 06 مارس 2023 11:45 ص

عطل مفاجئ يتسبب فى انقطاع مياه الشرب بمدينة بنها لمدة ساعة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:16 م

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالمرج 12 ساعة بسبب أعمال الصيانة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:00 ص

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالمرج 12 ساعة غدا بسبب أعمال الصيانة

الإثنين، 27 فبراير 2023 06:00 ص

انقطاع مياه الشرب عن منطقة الزمالك من 6 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت

الجمعة، 24 فبراير 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة