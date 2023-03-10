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انطلاق حملة "كل نقطة بتفرق" فى المنوفية تزامنا مع احتفالات اليوم العالمى للمياه

الجمعة، 10 مارس 2023 04:07 م
انطلاق حملة "كل نقطة بتفرق" فى المنوفية تزامنا مع احتفالات اليوم العالمى للمياه جانب من الحملة
المنوفية - محمود شاكر

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بدأت اليوم فعاليات الأسبوع المائي على مستوى الجمهورية بمشاركة كل الجهات والوزارات المعنية ومنها وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة، تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمياه مارس 2023.
 
وأشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلى أن فعاليات الأسبوع المائي بمحافظة المنوفية هذا العام بقرية جنزور التابعة لمركز ومدينة بركة السبع  خلال الفترة من 10-3 وحتي 16_3_2023 بمشاركة الجهات المعنية .
 
وأوضح نجيب،  بدأت فعاليات الحملة بتوحيد الجزء الثاني من خطبة الجمعة اليوم بمساجد القرية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه.
 
وأضاف نجيب، أن إدارة التوعية بالشركة ستنفذ علي مدار الأسبوع ندوات بمختلف المدارس والمعاهد الأزهرية والوحدات الصحية والوحدات المحلية ومراكز الشباب عن أهمية ترشيد الاستهلاك، إلى جانب حملات طرق الأبواب وعمل ورش لتعليم اعمال السباكة الخفيفة لإصلاح التالف منها.
 
 
 
 

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