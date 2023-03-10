انخفاض واردات أوكرانيا من الغاز المسال للشهر الثالث على التوالى

كييف (أ ش أ)

استوردت أوكرانيا 64 ألفا و100 طن من الغاز المسال فى شهر فبراير من العام الجارى، وهو ما يقل بنسبة 19% عن يناير من العام نفسه وأقل بنسبة 36% عن ديسمبر 2022.

وانخفض حجم واردات الغاز المسال إلى أوكرانيا للشهر الثالث على التوالى على خلفية الفائض، بسبب انخفاض أسعار الغاز المسال الروسى الذي يتم شحنه إلى أوكرانيا من المحطات البولندية ودول البلطيق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وفي شهر فبراير الماضي، انخفض عدد الدول الموردة للغاز من 12 إلى 7، وفي شهر فبراير أيضا، توقفت الشركات الأوكرانية عن استيراد الغاز المسال من كازاخستان وبلغاريا، كما لم تكن هناك أى شحنات من جمهورية التشيك وصربيا وإستونيا.

وانخفضت إمدادات الغاز المسال من بولندا بنسبة 8% إلى 31 ألفا و400 طن، ومن رومانيا بنسبة 9% 9 آلاف و800 طن، وتم تسجيل النمو في إمدادات الغاز المسال فقط من دول البلطيق، خلال الشهر الماضي، حيث استيراد 21 ألفا و800 طن من الغاز المسال من لاتفيا وليتوانيا إلى أوكرانيا، وهو ما يزيد بنسبة 21% عن شهر يناير.