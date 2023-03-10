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الجمعة، 10 مارس 2023 08:27 م
أكرم القصاص
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اليوم السابع: سيناء المعمورة والمحررة من الإرهاب هدية إلى شهدائنا

الجمعة، 10 مارس 2023 07:00 م
اليوم السابع: سيناء المعمورة والمحررة من الإرهاب هدية إلى شهدائنا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد الكثير من الأخبار المحلية والعالمية، منها: شاهد على تاريخ الإرادة المصرية.. أرض الفيروز درة الجمهورية الجديدة.. سيناء المعمورة والمحررة من الإرهاب هدية إلى شهدائنا.. مصر وروسيا.. 60 عاما من الصداقة والعلاقات الدبلوماسية.. الرئيس ونظيره الروسى يؤكدان على العلاقات الثنائية المتميزة.. بوتين يشدد على التنسيق الروسى المصرى فى حل الأزمات بالشرق الأوسط

 

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