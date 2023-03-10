اليوم السابع
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الجمعة، 10 مارس 2023 06:30 م
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القبض على عاطلين لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنوفية

الجمعة، 10 مارس 2023 06:11 م
القبض على عاطلين لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنوفية حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عاطلين لإدارتهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، فى إحدى القرى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد  بوصول معلومات بقيام عاطلين بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، بمنزل أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة قويسنا، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإجراء التحريات اللازمة، استهدفت القوات العاطلين والورشة.
 
وتمكنت القوات الأمنية ضبط كلا من أ، م، ع 26 عام عامل مقيم دائرة مركز قويسنا، أ، ن، أ 21 عام مقيم دائرة مركز شبين الكوم، وأسفرت المداهمة عن ضبط 3 فرد خرطوش محلي الصنع و50 طلقى خرطوش وبعض الأجزاء المعده لتصنيع وبعض الأدوات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهتهما بما توصلت إليه المعلومات، إعترفا بالإتجار في الإتجار في الأسلحة النارية، تم تحرير محضرا رقم 7789 جنح مركز قويسنا لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

مركز قويسنا

ورشة سلاح

مدير المباحث الجنائية



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