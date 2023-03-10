كتبت فاطمة خليل

لا تعاني العديد من النساء من ألم في الصدر قبل الإصابة بنوبة قلبية في حين أن هذه هي العلامة الأكثر شيوعًا والأرجح الأولى للنوبة القلبية لدى الرجال، فى هذا التقرير نتعرف على الفرق بين أعراض النوبة القلبية عند الرجال مقابل النساء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

النساء أكثر عرضة للإصابة بألم ينتشر من منتصف أو أعلى الظهر

على الرغم من أن ألم الصدر إلى الظهر والفكين والذراعين أمر شائع في كلا الجنسين، فقد خلصت العديد من الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بألم في الظهر والرقبة والفك.

غالباً ما تخطئ النساء في أعراض النوبة القلبية

من الملاحظة الشائعة أن النساء يتجاهلن علامات النوبة القلبية أو يخطئن في ذلك لشيء آخر مثل آلام العضلات أو عسر الهضم.

ووجدت إحدى الدراسات التي قاست المدة التي انتظرها الأشخاص قبل طلب العلاج من النوبة القلبية أن متوسط وقت التأخير حوالي 54 ساعة للنساء ، مقارنة بحوالي 16 ساعة للرجال.



ما هي الأعراض التي يحتمل أن تتعرض لها المرأة أثناء النوبة القلبية؟ تشير الدلائل القصصية إلى أن الرجال كثيرًا ما يقولون إن زوجاتهم تحثهم على الذهاب إلى غرفة الطوارئ عند الشعور بألم في الصدر.

أثناء النوبة القلبية، تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالغثيان والقيء وألم في الفكين والرقبة أو أعلى الظهر وألم في أسفل الصدر أو في البطن وضيق في التنفس وإغماء وعسر هضم وإرهاق شديد. لتجربة مشاكل النوم والقلق والدوار وعسر الهضم أو الغازات مثل الألم والتعب الشديد.

انقطاع الطمث عامل خطر كبير

يشكل انقطاع الطمث خطرًا أكبر على صحة القلب عند النساء. وفقًا للتقارير، تحدث نسبة كبيرة من الوفيات المرتبطة بالقلب لدى النساء فوق سن الخمسين. وزن الجسم غير الصحي ، وقلة التمارين الرياضية ، والتدخين ، واتباع نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والقليل من الدهون المتحولة يضع قلب المرأة في خطر أكبر.

ما هي الأعراض التي قد يعاني منها الرجال أثناء النوبة القلبية؟

من المرجح أن يعاني الرجال من الغثيان والقيء وألم في الفك والرقبة أو الظهر وألم في الصدر يشبه الضغط وضيق التنفس، وقد يعاني الرجال أيضًا من ألم في الذراع وعرق بارد ودوخة.

اعرف عوامل الخطر لديك

سواء كان ذلك للرجال أو النساء، من المهم جدًا معرفة عوامل الخطر من أجل تجنب المخاطر المرتبطة بمشاكل القلب ، وعوامل الخطر الشائعة للنوبات القلبية هي: ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم ، وداء السكري ، والتدخين ، والتدخين السلبي ، والسمنة ،