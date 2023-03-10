العرض المسرحى "راجع" ينال إعجاب جمهور قنا ضمن مهرجان مسرح الجنوب

قنا- صابر سعيد

نال العرض المسرحى الفلسطينى "راجع"، إعجاب جمهور محافظة قنا، خلال عرضه فى دار فتيات قنا، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان مسرح الجنوب برئاسة الناقد المسرحي هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان بمحافظة قنا.

ويستمر المهرجان حتى12 مارس الجاري، برعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة قنا والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال بيان لمحافظة قنا، إن العرض المسرحى "راجع" لفرقة المسرح الوطني الفلسطيني حقق نجاحا خلال العرض الأول بقصر الثقافة والثانى بدار القتيات، لما قدمة بطل العرض من تجربة جديدة ومختلفة وأداء ممثل واحد على خشبه المسرح للعديد من الشخصيات، وهو ما استحوذ على احترام وإعجاب الحاضرين.

يذكر أن "راجع" هو مونو دراما تحكي عن حياة الفلسطينيين قبل النكبة، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وتمسكه بأرضه، يتخلل العرض أغاني تراثية ورموز تاريخيه فلسطينية، العرض من بطولة وليد سعد الدين، صوت خليل العلي، وإخراج محمد الشوالى.