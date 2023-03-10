وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن كيم شدد على ضرورة البقاء في حالة يقظة دائمًا لجميع أنواع التحركات المحمومة للاستعداد للحرب التى يقوم بها العدو مؤخرًا والحفاظ على القدرة القوية والتدرب عليها بثبات للاستجابة على نحو ساحق لهذه التحركات واحتوائها في كل الأوقات من أجل ردع شامل لخطر اشتباكات عسكرية فى شبه الجزيرة الكورية.

كما قام زعيم كوريا الشمالية بالوقوف على الموقف الفعلى للاستجابة الحربية للسرية الثامنة للهجوم بالذخيرة الحية التابعة للوحدة المكلفة بضرب مطار عمليات العدو فى اتجاه الجبهة الغربية، وتم إجراء تدريب "ردع الحرب" و "أخذ زمام المبادرة فى الحرب" ، من خلال تكثيف تدريبات المحاكاة المختلفة لحرب حقيقية بشكل مطرد وبطريقة متنوعة فى مواقف مختلفة" وفقا للوكالة .

وكان قد أعلن الجيش الكورى الجنوبى أمس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر من مدينة نامفو الساحلية الغربية في الشمال .