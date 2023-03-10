اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ شى جين بينج لإعادة انتخابه رئيسًا للصين (إنفوجراف)

الجمعة، 10 مارس 2023 10:00 م
الرئيس السيسى يهنئ شى جين بينج لإعادة انتخابه رئيسًا للصين (إنفوجراف) الرئيس السيسى يهنئ شى جين بينج لإعادة انتخابه رئيسًا للصين لفترة جديدة

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلي الرئيس الصيني شي جين بينج لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية لفترة جديدة.
 
 
الرئيس السيسى يهنئ شى جين بينج لإعادة انتخابه رئيسًا للصين لفترة جديدة
الرئيس السيسى يهنئ شى جين بينج لإعادة انتخابه رئيسًا للصين لفترة جديدة
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس أعرب عن تمنياته للرئيس الصيني بالتوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات الشعب الصيني الصديق نحو المزيد من التقدم والازدهار.
 
كما أشاد الرئيس بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر والصين، معرباً عن التطلع إلى استمرار العمل المشترك والتنسيق بين البلدين في جو من الثقة والتفاهم المتبادل الذي طالما ميّز  التعاون الاستراتيجى بين الدولتين، مؤكداً الثقة في أن علاقات البلدين الثنائية سوف تشهد مزيدًا من التطور الإيجابي في السنوات المقبلة لما فيه صالح الشعبين والبلدين الصديقين.
 
 

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