الأوقاف تفتتح اليوم 67 مسجدا منها 61 إحلالا وتجديدا و6 مساجد صيانة

تفتتح وزارة الأوقاف 67 مسجدًا اليوم الجمعة 10 / 3 / 2023م، منها 61 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (812) مسجدًا، منها (654) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(158) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف قنا
1. الثورة – المداكير - الوقف
مديرية أوقاف الأقصر
2. العبادين – قامولا – القرنة
3. التقوى – الطود البلد - الطود
مديرية أوقاف أسيوط
4. الشرقي – الكوم الأخضر - ديروط
5. عباد الرحمن – أبو كريم - ديروط
6. السوابعة – التناغة الشرقية – ساحل سليم
7. المركز الطبي – مدينة ديروط
8. التوحيد – المندرة غرب - منفلوط
9. العدوية - ببلاو - ديروط
مديرية أوقاف سوهاج
10. نور الإسلام – الوحلية الكبير - برديس
11. الإمام محمد عبده – الرياينة - طما
12. الأنوار المحمدية – نجع الحضر - أولاد سلام – دار السلام
13. التراكوة – بني وشاح - المراغة
14. الجواميس – العزبة المستجدة – المدمر - طما
مديرية أوقاف أسوان
15. الدريرة – الطويسة بالدريرة – دراو
مديرية أوقاف المنيا
16. الرحمة العقالية - العدوة
17. المجاهدين – دروة – ملوي
18. عطية علي – مزروع – ابجاج الحطب - مطاي
19. الرحمن كوم الشيخ – بني مزار
20. أبو جمعة – عزبة أبو جمعة – بني مزار
مديرية أوقاف البحيرة
21. النصر المصري – العكريشة- كفر الدوار
22. عزبة البور سعيدية – كوم اشو- كفر الدوار
23. قرية التراس – كوم اشو –كفر الدوار
24. عبد الحليم محمود - النوبارية
25. الرحمن – قرية الشعراوي- حوش عيسى
26. الإبراهيمية الكبير – ايتاي البارود
مديرية أوقاف الفيوم
27. الرحمة – الروبيات – طامية
28. الفاروقة – كفر محفوظ – مركز طامية
مديرية أوقاف الشرقية
29. التوحيد – عزبة أبو سيف – كوبري دعبس – أبو حماد
30. الحرمين – ميت ردين – النحاسين - فاقوس
31. أحمد عادل عطوة - الحسينية
32. الصادق – الحسينية
33. الشهداء – الغار - الزقازيق
34. التوبة – الحي العاشر – العاشر من رمضان
35. الرحمة – نبتيت – مشتول السوق
مديرية أوقاف كفر الشيخ
36. الرحمة – باز أبطو – العجوزين – دسوق بحري
37. الرحمن الرحيم – الصوالحة – القنطرة
38. الطرفاية الكبير – قرية 4 الطرفاية – الحامول شرق
39. الحلمية الجديد – الحلمية – الحامول شرق
40. الكبير – العيسوية – سيدي سالم
مديرية أوقاف الجيزة
41. الخلفاء الراشدين - مشروع أبناء الجيزة – حدائق أكتوبر – المرحلة الثالثة
42. الكبير – نجوع العرب - الصف
مديرية أوقاف الدقهلية
43. عزبة بناني – عزبة بناني – كفر بهوت - نبروه
44. سيدي حالة – بندر المنصورة
مديرية أوقاف الغربية
45. القبلي – أكوة الحصة – كفر الزيات
46. سيدي علي أبو يونس – طنبارة – المحلة الكبرى
مديرية أوقاف القاهرة
47. الحي القيوم – الإسكان العائلي – مدينة 15 مايو
مديرية أوقاف مرسى مطروح
48. المصطفى – علم الروم – بجوار ابني بيتك شرق
مديرية أوقاف الإسماعيلية
49. الرحمن – العمار- ك 11 الفردان غرب
50. الرحمن – قرية أبو طفيلة – القنطرة غرب
51. التقوى – مرسي غالي – أبو صوير
مديرية أوقاف السويس
52. الرحمن الرحيم – قرية أورلاندو 2 – الكيلو 112 طريق السويس -الزعفرانة
53. الرحمن – الإيمان – حي الأربعين
مديرية أوقاف القليوبية
54. الشهيد محمد صبحي – نوى – شبين القناطر – شبين غرب
55. عطا – الرملة – بنها أول
56. النور – عزبة سويلم – باسوس - القناطر الخيرية
57. الكبير العجايبة – كفر الشوبك – شبين القناطر – شبين غرب
58. التقوى – الحزانية – شبين القناطر – شبين غرب
مديرية أوقاف المنوفية
59. كوم برهيم – برهيم - منوف
60. الشورى – برهيم - منوف
61. الأنصاري – طملاي - منوف
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
1. سلامة الشاعر – كرداسة
مديرية أوقاف الإسكندرية
2. الحي القيوم – نجع رزينه- العامرية ثان
مديرية أوقاف البحيرة
3. العمري – كنيسة أورين – شبرا خيت
مديرية أوقاف المنوفية
4. القبلي – كفر شبرا بلولة – سرس الليان
5. عز الدين - تلا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
6. الرحمة البحري – المنشية الجديدة – سيدي سالم
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