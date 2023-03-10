أسباب تجعل أدوار البرد والأنفلونزا شديدة هذه الفترة

كتبت فاطمة ياسر

يشتكي الكثير من الناس من نوبات السعال التي تطول لأيام حتى بعد زوال الأنفلونزا يشارك الخبراء سبب حدوث ذلك وفقا لتقرير موقع “indiatoday-”.

في الأجزاء الشمالية من الهند ، تضرر فيروس الإنفلونزا بشدة حيث ظهرت أعراض أكثر خطورة على العديد من الأشخاص أكثر من أي وقت مضى، وحذر الخبراء الناس من الوقوف وسط الحشود وتعقيم أنفسهم والتطعيم.

مع الإبلاغ عن أعراض الحمى والتهاب الحلق والسعال المطول وضيق التنفس ، قال الأطباء إن حالات الإنفلونزا ، في هذا الوقت من العام ، مختلفة قليلاً.

ويشتكي الكثير من المرضى من السعال المستمر أو نوبات السعال التي تستمر لعدة أيام في بعض الأحيان ، حتى لأسابيع بعد أن تهدأ الأنفلونزا، و حتى في مرحلة ما بعد الفيروس ، يعاني الكثير من الأشخاص من التعب والضعف والتعب والعقلية لفترات طويلة. قال الدكتور سانديب بوديراجا ، المدير الطبي للمجموعة ، ماكس للرعاية الصحية والمدير الأول ، معهد الطب الباطني ، إن الضباب وعدم القدرة على العمل والتركيز.

وفي تسليط الضوء على حقيقة أن حالات الإنفلونزا مثل هذه عادة لا تظهر في شهري فبراير ومارس ، قال الدكتور بوذراجا إن "الموسمية قد امتدت حتى في العديد من البلدان".

ويُطلق على الخبير اسم إنفلونزا الربيع ، نظرًا لأنه يسببها نوع معين من فيروس الأنفلونزا ، المعروف أيضًا باسم فيروس H3N2 ، قال الخبير إن الحمى والسعال والبرد ، وآلام الجسم تستقر عادة في 3-5 أيام. ومع ذلك ، في السيناريو الحالي ، على الرغم من أن الأعراض الأخرى تهدأ ، تستمر حدود السعال الجافة.

وقال إن "ميزة هذا الفيروس هي أنه يتسبب في نوع معين من التفاعل أو الالتهاب في الشعب الهوائية العليا أو حتى في الرئتين أحيانًا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه قد يكون بطبيعته حساسية أو التهابية".

ميزة هذا الفيروس هي أنه يسبب نوعًا معينًا من التفاعل أو الالتهاب في الشعب الهوائية العليا أو حتى في الرئتين أحيانًا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه قد يكون بطبيعته حساسية أو التهابية ، كما يقول الخبراء وأوضح الدكتور بوذراجا أن العديد من الأشخاص غير المصابين بالربو يبدأون بالتصرف مثل واحد بعد الإصابة بالفيروس.

"تصبح مجاريهم الهوائية شديدة الاستجابة للفيروسات التي تسبب حالات شبيهة بالربو وتسبب لهم نوبات من السعال يجب علاج هؤلاء المرضى بمزيج من الأدوية المضادة للحساسية والأدوية الشبيهة بالربو والتي تساعد بشكل أساسي على استرخاء الشعب الهوائية وأحيانًا تناول الستيرويدات التي تعتبر أكثر مضادات الالتهاب فعالية لتقليل التورم في الشعب الهوائية ، ولأنها تستجيب لهذه الأدوية ، فيمكننا القول أن هذا هو الفيروس الذي يسبب هذه التأثيرات في الشعب الهوائية العليا ".

من أهم الأشياء التي يجب على الأشخاص تجنب القيام بها عند الإصابة بعدوى فيروسية هي تناول المضادات الحيوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

قال الدكتور جي سي: "إن أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالأنفلونزا هي تجنب الأماكن المزدحمة ، وممارسة النظافة الجيدة لليدين والجهاز التنفسي ، ولقاحات الإنفلونزا السنوية ، والحفاظ على جودة الهواء الداخلي تحت السيطرة ، وارتداء قناع التلوث في الهواء الطلق وتجنب العلاجات المنزلية دون استشارة". الخيلناني ، رئيس معهد PSRI لأمراض الرئة والعناية المركزة وطب النوم.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، شهد الغرب أنفلونزا A (H1N1) pdm09 ، A (H3N2) ، وانتشرت فيروسات الأنفلونزا B في العديد من البلدان بين شهري سبتمبر ويناير.