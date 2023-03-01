401 مليون و807 آلاف جنيه ضرائب ورسوما محصلة بجمارك الدخان بالقاهرة فى فبراير

كتب أحمد يعقوب

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر فبراير الماضي 106 حاويات دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 10 آلاف و 665 طردا بوزن إجمالي 2113 طن و648 كيلوجرام، وتم الإفراج عن 43 شهادة سحب جزئية بعدد 21 ألف و 611 طرد بوزن إجمالي 4320 طن و541 كيلو جرام.

وبلغ إجمالي الضرائب و الرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر فبراير 2023 نحو 27 مليون و 86 ألف جنيه وإجمالي الغرامات 512 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة 359 مليون 420 ألف جنيه وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة 4 مليون 389 ألف جنيه والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 2 مليون و194 ألف جنيه.

وبلغ إجمالي رسم الموارد المالية للدولة والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية المحصلة خلال نفس الفترة 6 مليون و164 ألف جنيه.

وخلال نفس الفترة بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 10 مليون و 997 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضى نحو 401 مليون 807 ألف جنيه.