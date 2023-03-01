وشدد مولولي، في كلمته خلال اجتماع الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس، على أنه عمل بجهد لمنع محاولات جر لبنان إلى حيث لا يطمح أبناؤه، سواء عبر منع أي تعد لفظي أو فعلي على الدول العربية أو عبر مكافحة الإرهاب وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى خارج لبنان.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض أيضا على عدد من المتهمين الذين يعملون على نشر الفكر الإرهابي، مشيرا إلى أن هذه العمليات الأمنية جنبت البلاد وابلا من الشر والبلاء.



وأوضح أن الأجهزة الأمنية خلال العام المنصرم ضبطت 1041 قضية مخدرات تم خلالها إلقاء القبض على 1512 متهما ومصادرة أكثر من خمسة عشر مليون حبة كبتاجون وستة ألاف كجم من الحشيش، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية منعت بذلك تصدير قسم من المضبوطات التي تصنّع من قبل أيادي الشر من خارج الحدود إلى دول العالم ومنها البلدان العربية.



وقال مولوي أنه رغم إضراب الموظفين الذي عمّ المناطق اللبنانيّة خلال الأزمة الاقتصاديّة والمالية غير المسبوقة التي تمر بلبنان، إلا أن عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية لم يتخلوا يوما عن مهامهم حتى في أصعب ظروفهم المادية والمعيشية بعدما فقدت العملة الوطنيّة أكثر من 95% من قيمتها.

وشدد على أن حضور لبنان العربي والتزامه بالشرعية العربية لا يكون إلا بقيام دولة شرعية في لبنان، مشددا على عدم التخلي عن ألأيمان بالدولة.