هزة أرضية بقوة 4 درجات يضرب مدينة فيض آباد الأفغانية

وأوضح المركز - في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه تم رصد الهزة الأرضية على بعد 82 كيلومترا جنوب شرق مدينة "فيض آباد" عند خط عرض 36،53 درجة وخط طول 71،15 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير بقوع أضرار أو خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.