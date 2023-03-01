مصرع شاب فى حادث تصادم تروسيكل بمركز الدلنجات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ولودر، اليوم الأربعاء، بمركز الدلنجات بالبحيرة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "صبرى أ.ال" 27 عاما مقيم مركز دمنهور إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل ولودر بطريق المسين بمركز الدلنجات بالبحيرة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزى تحت تصرف النيابة.