مصرع سيدة وإصابة نجليها إثر انقلاب سيارة بطريق الواحات الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة مصرعها وأصيب نجليها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات بنطاق محافظة الجيزة وتم نقلهم إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بطريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف المركبة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع "مديحه. ش. ج" 65 سنة، وإصابة نجليها كلا من "حسن .ح. م" 37 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسري وكدمه باليد اليسري، شقيقه "محمد .ح .م" 39 سنة، كدمة شديدة بالرأس، جميعهم مقيمين بمدينة حلوان، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.