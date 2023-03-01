مدينة إسنا تنهى الدهانات وترميم الأرصفة وتطوير كورنيش النيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس المركز، من أعمال دهانات وترميم الأرصفة وتطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المدن والمراكز برفع كفاءة الشوارع وتطويرها، وتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الجمالي لأحياء ومراكز المحافظة.

ويقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تمت إعادة دهانات الأرصفة بدءاً من منطقة ميدان بنيتو مرورا بميدان الصحة وكورنيش النيل، وحتى حديقة إسنا الجديدة وذلك طبقا للخطة الاستثمارية 2022 / 2023، حيث تم تركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة بمنطقة ميدان بنيتو، وكافة الشوارع الجانبية بمدينة إسنا والتي صعب رصفها بالطرق التقليدية ، وهى " شارع موسي " و "شارع جنوب بنك اسكندرية"، و" شارع الصحة الشيمي" ، و " شارع الراعي من ش البحر" حتي " شارع احمد عرابي "، و"شارع مكتبة الصحافة "حتى تقاطع "شارع الراعي"، و "شارع شمال مسجد الشيخ هاشم " بداية من " شارع البحر"، و "شارع الكنيسة القديمة " بإجمالى طول 2500 متر، وجارى تطوير باقي الطرق.

وتشهد قرى حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إستمرار فى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك فى ضوء بروتوكولى التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارتى الإنتاج الحربى والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ المبادرة، حيث يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم على مدار الـ24 ساعة الماضية البدء في أعمال غرس الأشجار المثمرة بدائرة الوحدة المحلية لقرية كومير في إطار مبادرة 100 مليون شجرة، وكذلك البدء في أعمال غرس الأشجار المثمرة بدائرة الوحدة المحلية لقرية توماس وعافية في إطار مبادرة 100 مليون شجرة، وجارى مواصلة العمل في المبادرة الرئاسية لدعم قرى حياة كريمة.



أعمال الدهانات وترميم الأرصفة وتطوير كورنيش النيل بإسنا



الدهانات وترميم الأرصفة بشوارع مدينة إسنا



مدينة إسنا تنهى الدهانات وترميم الأرصفة بالكورنيش









