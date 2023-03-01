محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنهاء كافة أعمال رصف الطرق

المنوفية - محمود شاكر

شدد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة أعمال رصف الطرق المخطط تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 وذلك خلال شهرين، مع التأكيد على التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء كافة أعمال الترفيق قبل البدء فى الرصف وذلك لتسريع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بعدد من شركات الرصف وبحضور نائبه محمد موسى، ومدير عام شئون مكتب المحافظ، والمستشار الهندسى، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، ومدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه فور الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بخطة العام الحالى سيتم البدء فورًا فى إسناد خطة الرصف الجديدة للعام 2023/2024، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولًا بأول، مع التأكيد على الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة حفاظًا على الصالح العام.

وخلال الاجتماع تم استعراض محاور قطاع الرصف والتطوير الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ الأعمال والموقف التنفيذى، وأهم المعوقات لسرعة تذليلها وتقديم الدعم اللازم لنهو كافة المشروعات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما تطرق الاجتماع مناقشة الاعتمادات المالية الإضافية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كدعم للمحافظة لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، موجهًا بضرورة الاستغلال الأمثل لتلك الاعتمادات فى تنفيذ المشروعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وأكد محافظ المنوفية على أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتى ستساهم بدورها فى تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة.