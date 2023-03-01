مجلس مدينة الخارجة يجرى قرعة علنية لتوزيع قطع أراضى بمشروع قرى بشاير الخير

الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة ب محافظة الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء ،قرعة علنية لتوزيع عدد من قطع أراضي زراعية للشباب بمشروع قرى بشاير الخير، وتم بث القرعة العلنية على مواقع التواصل الإجتماعي على الصفحة الرسمية لمجلس المدينة والتى اجرتها اللجنة المختصة برئاسة نائب رئيس مركز الخارجة، وتم توزيع الاراضى على المنتفعين بإجمالى 14 قطعة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أنه سبق الإعلان عن شروط التقديم للحصول على أرض زراعية بالمشروع و تتمثل في أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات، وأن يكون السن متراوحًا بين 20 إلى 40 سنة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي "متوسط على الأقل" وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقا للقانون.

وتضمنت الشروط أيضاً"، أنه يجب ألا يكون المتقدم مستفيدًا من نظام وضع اليد أو التأجير مقابل انتفاع من صندوق استصلاح الأراضي أو الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية أو أية مشروعات للخريجين بكافة أنواعها وألا يكون حاصلا على مشروع تاكسي أو بيت ريفي أو أرض أو شقة تخص المحافظة او الاسكان الاجتماعي أو شطب بيتك وألا يكون له سجلا تجاريا يفيد بممارسته نشاطا تجاريا وألا يكون حكم عليه في قضية مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره ويثبت ذلك من خلال صحيفة جنائية.