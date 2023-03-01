كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص ومساومة أهله على إطلاق سراحه بالأزبكية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بتغيب شقيقه (مالك شركة - كائنة بدائرة القسم) عقب خروجه من شركته وعقب ذلك تلقى نجل عمه اتصال هاتفى من المُتغيب على هاتفه الخاص وأخبره خلاله بقيام مجموعة من الأشخاص باحتجازه وطالبوه بدفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

فى وقت لاحق حضر المتغيب وقرر بتلقيه اتصال هاتفيًا من أحد الأشخاص إدعى خلاله بحيازته قطعة أثرية وطلب منه مقابلته لعرضها عليه لمحاولة بيعها مقابل تحصله على عمولة ولدى تقابله معه بمحافظة الجيزة فوجئ بمجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى انتحلوا صفة رجال شرطة ومصطحبوه داخل الميكروباص واحتجزوه داخل أحد المبانى وطلبوا منه سداد مبلغ (5 ملايين جنيه) وعقب ذلك أطلقوا سراحه بمنطقة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ميكروباص قيادة أحدهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة تعرفه على المجنى عليه ولاعتقاده بثرائه اختمرت فى ذهنه فكرة اختطافه ومساومة أهليته على دفع المبلغ المالى المشار إليه نظير إطلاق سراحه وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه وارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه إلا إنه اكتشف عدم قدرة المجنى عليه على دفع المبلغ المالى فقام بإطلاق سراحه.