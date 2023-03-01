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كاميرات المراقبة سلاح النيابة لكشف حيلة لص الهواتف فى القطامية

الأربعاء، 01 مارس 2023 04:00 ص
كاميرات المراقبة سلاح النيابة لكشف حيلة لص الهواتف فى القطامية كاميرات المرقبة -أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة الهواتف المحمولة في منطقة القطامية.

وكانت كشفت تحقيقات النيابة العامة أن العاطل المتهم بسرقة الهواتف من المواطنين فى منطقة القطامية، اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف" .

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة القطامية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية ) لقيامه بسرقة هواتف المواطنين بدائرة القسم، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سئ النية" وأمكن ضبطه.

 
 
 

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