فريق الأكروبات الكوري الجنوبي "النسور السوداء" يشارك في العرض الجوي الأسترالي

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شاركت مجموعة من الطائرات الكورية الجنوبية الأسرع من الصوت من طراز "T-50B" في عرض جوي في أستراليا الثلاثاء خلال افتتاح معرض جوي دولي كبير، في أول مشاركة لها في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وأوضحت القوات الجوية الكورية الجنوبية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن النسور السوداء تخطط لإجراء مناورات جوية رفيعة المستوى حتى نهاية العرض الجوي، لتسلط الضوء على القوة الجوية لكوريا الجنوبية وتميز طائرات البلاد.

وأضافت القوات الجوية أن فريق النسور السوداء التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية انضم إلى المعرض الدولي الأسترالي للطيران والفضاء والدفاع، والذي يُعقد كل عامين، في مطار "أفالون" في "جيلونج"، بالقرب من "ملبورن"، ويستمر المعرض حتى 5 مارس.

وكانت القوات الجوية الكورية الجنوبية، قد فكرت في إرسال فريق النسور السوداء إلى معرض "أفالون" في عام 2021، ولكن تم إلغاء المشاركة بسبب فيروس كورونا.