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فرص عمل جديدة فى العين السخة.. والمؤهل يبدأ من شهادة محو الأمية

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:00 م
فرص عمل جديدة فى العين السخة.. والمؤهل يبدأ من شهادة محو الأمية العين السخنة
كتبت – مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة.

وأوضحت المحافظة، أن الوظائف المطلوبة، (مراقب أمن) للعمل بإحدى القرى السياحية في العين السخنة، وتشترط مؤهل بداية من محو أمية، وأن يتراوح سن المتقدم بين 18 و45 سنة، والعمل لمدة 12 ساعة، مشيرة أن الوظيفة تتيح للمتقدم سكن مجان داخل القرية ووجبتين، و6 أيام إجازة.

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظيفة، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز الكائن بـ300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت الجيزة، أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

جدير بالذكر، أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة كشف مؤخرا عن توافر فرص عمل "عمال إنتاج" بأحد المصانع، برواتب تصل لـ4700 جنيه، ومزايا تشمل تأمين طبي واجتماعي ومواصلات.

وأوضح الجهاز، أن الوظائف المطلوبة للذكور فقط، وتشترط ألا يقل مؤهل المتقدمين عن متوسط، وأن يتراوح سنهم بين 21 و35 سنة، والعمل لمدة 12 ساعة، مشيرا إلى أن المرتب يحتسب 3000 جنيه صافي على 8 ساعات عمل والـ4 ساعات الإضافية يتم احتسابها بنظام أوفر تايم ليتراوح المرتب على 12 ساعة بين 4500 جنيه و4700 جنيه.


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