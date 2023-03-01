طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة والعظمى تسجل 29 درجة

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا فى درجات درجات الحرارة، ليسود طقس مشمس على معظم الأنحاء، معتدلا نهارا ودرجات، الحرارة العظمى تسجل 29 درجة والصغرى 15 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود أتربة عالقة بالجو على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 15، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 15.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.



ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة



درجات الحراره بالإسكندرية



طقس الإسكندرية اليوم