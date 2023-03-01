صحة الدقهلية تعلن عن خطة القوافل الطبية المجانية لشهر مارس

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية ، عن مواعيد وأماكن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر مارس الحالي.

وتضع مديرية الصحة بالدقهلية، خطتها في تنظيم قوافل طبية بعدد من القري البعيدة والأكثر إحتياجا وفقا الخطة الزمنية الموضوعة

وجاء بيان مديرية الصحة للقوافل الطبية علي النحو التالي:

قرية ميت أبو خالد بمركز ميت غمر يومي 5 و6 مارس

قرية 37 الدرافيل مركز بلقاس يومي 12 و13 مارس

قرية بحر التبن 15 مركز بلقاس يومي 15 و16 مارس

قرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد يومي 19 و20 مارس

قرية الخليج مركز المنصورة يومي 22 و23 مارس

قرية كفر المحمدية مركز ميت غمر يومي 26 و27 مارس.

وتأتي هذة القوافل الطبية المجانية، تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتوجيه القوافل الطبية للقري البعيدة والأكثر إحتياجا