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سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023

الأربعاء، 01 مارس 2023 08:00 م
سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 اسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم  بختام التعاملات الأربعاء 1 مارس 2023، مع عودة الصعود لسعر الذهب في السوق المصري على خلفية ارتفاع في سعر الذهب عالميًا إلى مستويات فوق 1840 دولارًا .


 

أسعار الذهب اليوم:
 

عيار 18  يسجل  1474 جنيها.

عيار 21  يسجل  1720 جنيها.

عيار 24  يسجل  1965 جنيها.

الجنيه الذهب  يسجل  13760 جنيها

 

 

خسائر الذهب خلال فبراير 2023
 

أنهى الذهب تداولات شهر فبراير على انخفاض حاد ليسجل أسوأ أداء شهري له من يونيو 2021، وذلك بعد سلسلة من البيانات الأمريكية وتصريحات من الفيدرالي الأمريكي وأعضائه أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق العمل، لتزداد المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب، بحسب gold Bullion
 
وارتفعت أسعار الذهب عالمياً في التداولات الفورية لليوم الثالث على التوالي وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1837.92 دولار للأونصة ليسجل اليوم الأربعاء أولى أيام تداول شهر مارس ارتفاع بنسبة 0.3% ليتداول عند 1831.62 حتى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون.
 
 
وبالنسبة لأداء الذهب خلال شهر فبراير فقد سجل انخفاض بنسبة 5.3% حيث سجل أدنى مستوى في شهرين عند 1804.56 دولار للأونصة ليمحي المكاسب التي سجلها خلال شهر يناير بالكامل وينهي سلسلة ارتفاع في أسعار الذهب استمرت ثلاثة أشهر متتالية.

 

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

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سعر الذهب فى مصر

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أسعار سبائك الذهب في مصر

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