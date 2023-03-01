اليوم السابع
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رئيس مجلس الأمناء والآباء يوجه بمتابعة اليوم الرياضى بالمدارس

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:19 م
رئيس مجلس الأمناء والآباء يوجه بمتابعة اليوم الرياضى بالمدارس مجلس الأمناء والأباء
كتب محمود طه حسين

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اجتمع مجلس الأمناء والأباء والمعلمين لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة عبد الرؤف علام رئيس المجلس الأعلى للآمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية والقاهرة، وحضور أيمن موسى وكيل أول الوزارة، مدير المديرية وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية.

ورحب أيمن موسى وكيل أول الوزارة بالحضورن وتحدث عن الدور البارز الذي يقوم به المجلس وأنه الداعم الأساسي للعملية التعليمية، وناقش عرض نتائج الفصل الدراسي الأولن ومرور امتحانات النقل والشهادات دون مشاكل، مؤكداً على أن الامتحانات القادمة ستكون أفضل، حيث تم التنسيق لوضع كود معين خاص بكل إدارة تعليمية.

وبالنسبة لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي تكون على مستوى المدرسة، وليس على مستوى الإدارة، كما وجه بتوفير احتياجات كل إدارة تعليمية من الورق لطباعة الامتحانات .

من جانبه أوصى عبد الرؤوف علامن بمتابعة رؤساء المجالس لليوم الرياضي بالمدارس، وتوفير احتياجات الإدارات التعليمية من الأدوات ودعمهم، كما عرض على الحضور توحيد الزى المدرسى لكل مرحلة من المراحل التعليمية وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.


التربية والتعليم

مجالس الأمناء والاباء

توحيد الزى المدرسى للطلاب

اخبار مصر



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