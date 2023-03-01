تعليم دمياط: 2454 طالب وطالبة استفادوا من مجموعات الدعم بالمدارس

دمياط معتز الشربينى

أكد المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أهمية العمل على عودة الطلاب للمدرسة لما لها من مكانة فى تنمية الفرد وتطوير المجتمع مع التطور العلمى الذى وصل إليه العالم ولتهيئة الأجيال القادمة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل ومواكبة التطور والتقدم الحضارى.

جاء ذلك خلال إعلان عبد الرؤوف، عن انطلاق مجموعات الدعم بجميع مدارس المحافظة لصفوف النقل والشهادات العامة وفق القرار الوزارى 28 لعام 2023، مؤكدًا أنه شارك مع بداية انطلاق مجموعات الدعم 2454 طالب وطالبة بجميع المدارس حتى الآن وقد قامت الادارات التعليمية بتجهيز عدد من القاعات والمدرجات الملائمة لمراعاة أعداد الطلاب فى المجموعات بمايتناسب مع مساحة القاعة المخصصة وكذلك تزويدها بشاشات عرض ووحدات صوتية مناسبة، والتنسيق مع المعلمين المتميزين الذين لهم صيت واسع للانضمام لمجموعات الدعم المدرسى، وكذلك تشكيل لجان للتنظيم والإشراف على مجموعات الدعم.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تمت مناقشة قيمة اشتراك الطلاب مع مجلس أمناء المحافظة وفق الموقع الجغرافى والبُعد الاقتصادى لكل منطقة بالادارات، مؤكدا تخفيض نسبة 50 % لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلى بعد استيفاء كافة المستندات.

وأصدر عبد الرؤوف تعليماته لمديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة تفعيل المجموعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب لتحسين مستواهم الدراسى، والإعلان عن المواعيد وقيمة الاشتراك وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين ومراعاة رغبات الطلاب فى اختيار المعلمين، واستمرار التنسيق مع أولياء الأمور ومجالس الأمناء.

وعلى جانب آخر أوضح وكيل تعليم دمياط أن 75% من مدارس المحافظة فعلت اليوم الرياضى والثقافى للعمل على عودة الطلاب للمدرسة لما لها من دور تعليمى واجتماعى هام فى بناء شخصية الطالب وفقًا لرؤية مصر 2030.