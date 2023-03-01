تحريات لكشف ملابسات مقتل شاب فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل شاب داخل محل تجارى فى البدرشين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه فى البدرشين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله.

تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.