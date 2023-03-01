الملك سلمان يعلن تخصيص 11 مارس من كل عام "يوما للعلم" فى المملكة

وكالات

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا، بتخصيص يوم 11 مارس من كل عام "يوما للعلم.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن تسمية يوم العلم جاءت "انطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1727، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة.

أوضح الأمر الملكي، أن السبب فى اختيار اليوم، يعود إلى عام 1937، ففيه أقر الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود العلم بشكله الذي نراه اليوم