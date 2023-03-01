العثور على جثمان شاب بالقرب من شاطئ الفنار بمصيف بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

عثر أهالى مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، على جثمان شاب فى العقد الثالث من العمر بالقرب من شاطئ الفنار التابع للمدينة ليجرى انتشال الجثة والخروج بها إلى الشاطئ وإبلاغ شرطة النجدة بذلك.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بإبلاغ الأهالى عن العثور على جثمان شاب فى العقد الثالث من العمر بالقرب من شاطئ الفنار التابع للمدينة ليجرى انتشال الجثة والخروج بها إلى الشاطئ.

على الفور، انتقل ضباط وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة البرلس لمدينة مصيف بلطيم، وتحديدًا شاطئ الفنار، حيث تبين صحة البلاغ، كما تبين أن الجثة لشاب يرجح أنه فى العقد الثالث من العمر يرتدى بنطلون زيتى، وچاكت أزرق، وشراب أسود، وليس معه أى إثبات شخصية، ولم يتعرف عليه أحد.

تحرر محضر بالواقعة إدارى مركز شرطة البرلس وجارى العرض على جهات التحقيق التى أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزى تحت تصرفها، كما تقوم إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ بتكثيف جهودها لكشف هوية الشاب وتفاصيل الوفاة، حيث جرى تشكيل فريق بحث لعمل ذلك.