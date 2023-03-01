السيطرة على حريق سيارة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بسيارة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد نضال المغربى مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تلقيه بلاغا يفيد من نشوب حريق بسيارة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أثناء إصلاح عطل حدث ماسى كهربائى ، نتج عنه الحريق على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف العقيد رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق، دون إصابات بشرية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







