اليوم السابع
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الرى تنظم ندوة توعية مائية بمدرسة فى القليوبية

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:03 م
الرى تنظم ندوة توعية مائية بمدرسة فى القليوبية الرى تنظم ندوة توعية مائية بمدرسة فى القليوبية
كتبت أسماء نصار

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نظم فريق التوعية المائية بوزارة الموارد المائية والرى ندوة توعوية بمدرسة عمرو بن الخطاب الرسميه للغات بمحافظة القليوبية بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكان بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة تحت عنوان "ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث".
 
تناولت الندوة تعريف الطلاب بالموقف المائي فى مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه ، وتوعية الطلاب بعدد من السلوكيات السلبية تجاه المياه ودعوتهم لتبني السلوكيات الإيجابية لترشيد المياه والحفاظ عليها .
 
وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.
 
‏‎كما تم  التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.
 
وأوصت الندوة بضرورة نشر التوعية المائية بين مواطني المحافظة وخاصة المرأة الريفية وربات البيوت.

الرى

القليوبية

المياه

الحفاظ على المياه



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