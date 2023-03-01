اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 12:15 م
أكرم القصاص
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البنتاجون يؤكد عدم وجود مؤشر على تزويد الصين لروسيا بالأسلحة

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:06 م
البنتاجون يؤكد عدم وجود مؤشر على تزويد الصين لروسيا بالأسلحة البنتاجون
أ ش أ

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرا على أن الصين تزود روسيا بالأسلحة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني أن هذا الاحتمال ليس قائما.


وقال المتحدث باسم (البنتاجون) بات رايدر - ,فقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء إن "الوزارة تتابع عن كثب تطورات الموقف"، مضيفا أن "قيام الصين بهذه الخطوة سيكون له عواقب من ناحية إطالة أمد الصراع ووقوع المزيد من الخسائر في الأرواح".


,في سياق ذي صلة، قال قائد القوات البرية الأوكرانية العقيد أولكسندر سيرسكي إن "الوضع في مدينة باخموت متأزم للغاية مع تكثيف القوات الروسية هجومها في محاولة لتطويق المدينة".


وأضاف أن "الجيش تمكن من صد أكثر من 60 هجوما روسيا خلال الساعات الماضية، والتي تركزت على الجبهات الشمالية والشرقية للمدينة"، لافتا إلى أن القطاع الجنوبي من باخموت هو المنطقة الوحيدة التي يمكن وصفها أنها خاضعة للسيطرة الأوكرانية، أما المحاور الشمالية والشرقية فتواجه تقدما روسيا".


البنتاجون

وزارة الدفاع الأمريكية

الصين

روسيا

الأزمة الأوكرانية



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