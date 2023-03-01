الاتحاد النوعى للبيئة يحتفل بيوم النيل بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

احتفل الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، بيوم النيل، وذلك بالتعاون مع المنتدى المحلى لتنمية نهر النيل بأسوان، والمنتدى المحلى للتنمية المستدامة بأسوان، وعدد من الجمعيات والجهات الحكومية الشريكة.



قال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، إن الاحتفال شمل تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة، بما يواكب مع توجيهات القيادة السياسية لتعظيم دور المجتمع المدنى فى التصدى لملوثات المياه ومواجهة تحديات المياه، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع مصنع سكر كوم أمبو، تم تنظيم مائدة مستديرة حول أهمية نهر النيل للصناعة المصرية وكيفية تعامل المصانع مع قضايا المياه ونهر النيل على وجه الخصوص، وطرق الحفاظ على مياه النيل من التلوث، كما تناول المائدة جهود مصنع كوم أمبو للحد من الملوثات الحرارية و العضوية فى نهر النيل إلى جانب جهود إدارة البيئة بالمصنع فى توعية العمال بأهمية مياه النهر كمصدر لحياة المصريين.



وأضاف أبو كنيز، في بيان صحفى، أنه تم تنظيم يوم تدريبى بعنوان "نهر النيل المورد وتنميته وحماية مياهه من الإهدار والتلوث وكيفية الاستخدام الفعال لمياه الشرب"، كما تم بالتعاون مع الإدارة الزراعية بأسوان تنفيذ يوم توعية للمزارعين حول الاستخدام الفعال للمياه فى رى قصب السكر وأهمية التحول إلى نظم الرى الحديثة، كما تم تنفيذ احتفالية الأطفال والنيل حيث تم توعية الأطفال بأهمية مياه النيل فى حياتهم وكيفية تنشئتهم على احترام نهر النيل والحفاظ عليه.



وأوضح رئيس الاتحاد النوعى للبيئة، أن احتفالية يوم النيل هى احتفالية إقليمية تتم فى دول نهر النيل الإحدى عشر بمناسبة ذكرى توقيع اتفاقية مبادرة حوض النيل، وشاركت محافظة أسوان كجزء من المجتمعات النيلية فى الاحتفاء بهذه المناسبة، والتذكير بأهمية نهر النيل كمورد رئيسى للمياه فى مصر وعنصر رئيسى للتعاون بين دول حوض نهر النيل، واستمرت الاحتفالية عدة أيام.



توعية

جانب من الفاعليات



فاعليات الاحتفال