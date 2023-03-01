الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع الحرارة: عودة الأجواء الشتوية الجمعة

كتب سمير حسنى

نصحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة المؤقت، وعدم تخفيف الملابس، متوقعة انخفاضا تدريجيا للحرارة بدءا من يوم الجمعة لتتوالي الانخفاضات السبت والأحد وتعود الأجواء الشتوية مجددا.

قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة لـ"التليفزيون المصري"، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة معنا اليوم وغدا الخميس، مشيرة إلى أن الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 6 – 8 درجات.

أوضحت «غانم» أن المرتفع الجوى الموجود في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة نهارً، محذرة من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الشوائب العالقة والرمال والأتربة، والتي من المتوقع أن تنشط غدا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة.