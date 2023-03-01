إحالة 517 موظفا بالمصالح الحكومية بالمحلة للتحقيق لتركهم العمل

الغربية مصطفى عادل

أحال اللواء عمرو فكرى رئيس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية 517 موظفا بعدد من المصالح الحكومية بالمركز والمدينة للتحقيق لتركهم العمل وعدم تواجدهم فى مواعيد العمل الرسمية.

وأكد فكرى أن ذلك يأتى فى إطار الدور الرقابى لرئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى على جميع الجهات الحكومية حفاظا على سير العمل، لافتا إلى أنه كلف المحاسب السعيد الصياد مدير إدارة التفتيش المالى والادارى بالقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على سجلات الحضور والانصراف والانضباط الوظيفى على جميع المؤسسات الحكومية.

وأكد رئيس المدينة أنه تم التفتيش المفاجئ على الوحدات المحلية والصحية وكذلك المستشفيات ومكاتب الصحة والعديد من المصالح الحكومية الأخرى، وخلال التفتيش تم التشطيب على 517 موظف حكومى منهم 32 موظف لتركهم العمل 27 طبيب و3 تمريض وموظف وفنى، بالإضافة إلى التشطيب غياب لـ 485 موظف حكومى منهم241 طبيب و85 فنى و12 ادارى و103 تمريض و44 موظف، وتم احالتهم للتحقيق.