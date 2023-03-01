أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء فى مصر.. تطورات سوق الذهب

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عدداً من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة المصرية وأداء الوزارات الاقتصادية ومجلس الوزراء، ونستعرض فيما يلي أهم الأخبار الاقتصادية

وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات؛ مشيرا إلى مبادرة حياة كريمة التى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطنين وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات فى مختلف المجالات فى 4500 قرية يقطن بها 58 مليون مواطن؛ موضحا مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستهدف تطوير البنية التحتية المعلوماتية لقرى المبادرة وتنفيذ مبادرات للتنمية البشرية وبناء قدرات المواطنين والعمل على تحقيق التمكين الاقتصادى الرقمى.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقى 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.093 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 20291 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 7055 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4546 نقطة.

هيئة الاستثمار



بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وياسمين فريد خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، فرص تعميق صناعة السجاد فى مصر، والتوسع الرأسى عبر جذب الصناعات المغذية ومصانع الآلات المستخدمة فى هذه الصناعة.

وقال حسام هيبة، إن الهيئة ستقوم بجولات ترويجية خارجية لجذب الاستثمار بمشاركة قادة القطاع الخاص المصرى، ومنهم مجموعة النساجون الشرقيون، مشيرا إلى أن الترويج للاستثمار فى القطاع الصناعى من أهم وسائل توفير النقد الأجنبى وأكثرها استدامة.

وقالت ياسمين فريد خميس أن المجموعة ستستخدم قيمتها الدولية كأكبر منتج للسجاد الميكانيكى فى العالم لاستقطاب الصناعات المغذية والمكملة لصناعة السجاد فى مصر، خاصة صناعات اللاتكس والمطاط، كما ستقوم بدعم جهود الهيئة فى جذب استثمارات هندسية لصناعة الآلات والأنوال المنتجة للسجاد، بدلا من استيرادها، بالإضافة إلى استمرار الشركة فى خططها التوسعية بالسوق المصرى، خاصة مصنع نفرتارى لإنتاج السجاد، الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 50 مليون دولار.