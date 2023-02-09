وفاة إيفان سيلايف آخر رئيس لحكومة روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية

وكالات الأنباء

غيّب الموت، إيفان سيلايف المسؤول الكبير السابق فى الدولتيْن السوفيتية والروسية والدبلوماسى ورئيس مجلس الوزراء فى جمهورية روسيا السوفيتية الاشتراكية الاتحادية عامى 1990 – 1991.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، توفي إيفان سيلايف اليوم في موسكو عن عمر يناهز 92 عاما.

ولد إيفان سيلايف في 21 أكتوبر عام 1930 في إقليم نيجني نوفعورود، وأنهى عام 1954 معهد "قازان" للطيران بتخصص الهندسة الميكانيكية للطائرات، وعمل في مدينة غوركي (نيجني نوفغورود خاليا) على مدار 20 عاما، وتم تعيينه عام 1980 في منصب نائب الوزير في الحكومة السوفيتية الاتحادية، وتولى عام 1986 رئاسة لجنة إزالة آثار الكارثة فى محطة "شيرنوبول" الذرية.

وكان رجلا قريبا من الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين الذي عيّنه في 18 يونيو عام 1990 رئيسا لحكومة روسيا الاتحادية السوفيتية الإشتراكية، وتولى هذا المنصب حتى 26 سبتمبر عام 1991.

وكان مندوبا خاصا للرئيس الروسي في المنظمات الأوروبية، ثم ترأس عام 2002 اتحاد الصناع الروس، والتحق عام 2008 بحزب "روسيا الموحدة".