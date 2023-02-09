اتهمت الخارجية الروسية الولايات المتحدة بممارسة الضغوط على الدول الإفريقية التى ترغب بالمشاركة فى القمة الروسية الإفريقية الثانية هذا العام.
وقال أوليج أوزيروف سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية مدير سكرتارية منتدى الشراكة "روسيا – إفريقيا"، إن الدول الأفريقية دول ذات سيادة تمتلك استقلالها والإرادة السياسية الخاصة بها، و بوسعها أن تتخذ بنفسها القرارات التي تتجاوب مع مصالحها الوطنية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - مساء اليوم الخميس.
يشار إلى أن القمة الروسية الإفريقية الأولى عقدت في سوتشي في أكتوبر عام 2019. ومن المقرر أن تعقد القمة الثانية في يوليو المقبل في سان بطرسبورج.
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