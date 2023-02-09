وقال أوليج أوزيروف سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية مدير سكرتارية منتدى الشراكة "روسيا – إفريقيا"، إن الدول الأفريقية دول ذات سيادة تمتلك استقلالها والإرادة السياسية الخاصة بها، و بوسعها أن تتخذ بنفسها القرارات التي تتجاوب مع مصالحها الوطنية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - مساء اليوم الخميس.



يشار إلى أن القمة الروسية الإفريقية الأولى عقدت في سوتشي في أكتوبر عام 2019. ومن المقرر أن تعقد القمة الثانية في يوليو المقبل في سان بطرسبورج.