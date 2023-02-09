ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قولها إن الزلزال ضرب مناطق سكنية فى مدينة "جايابورا" بالقرب من الساحل الشمالى لإقليم "بابوا" وكان مركزه على عمق 22 كيلومترا.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث عبد المهاري إنه تم انتشال جثث الضحايا الأربعة من تحت أنقاض المطعم الذي كانوا يتواجدون به وقت الهزة الأرضية.

وأضاف المهاري أن الزلزال تسبب في إلحاق الضرر بعدد من المنازل والمباني والمنشآت الطبية.

