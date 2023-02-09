مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

لقى مواطن مصرعه، وأصيب 10 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وقع بطريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوى الغربى شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، عند نزلة كوبرى أبوصير اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة 10 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.